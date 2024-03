Развелась с Прилучным, флиртовала с Кологривым: громкие романы Муцениеце

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Никита Кологривый

1 марта актриса Агата Муцениеце отмечает 35-летие. Звезда «Закрытой школы» известна не только своими ролями в кино, но и романами. Она была замужем за Павлом Прилучным, от которого родила сына и дочь, но их брак распался. В прошлом месяце СМИ сообщили об отношениях Агаты с 29-летним актером Никитой Кологривым. В юбилей актрисы NEWS.ru рассказывает о мужчинах Муцениеце и о том, с кем сейчас актриса проводит время.

Что известно о первом серьезном романе Муцениеце

Первые серьезные отношения Муцениеце были с ее сокурсником по ВГИКу Артемом Алексеевым. Влюбленные даже думали о свадьбе, но их роман продлился недолго.

«С Темой Алексеевым мы учились на одном курсе во ВГИКе. Он очень талантливый артист, профессиональный танцор, уже работал в коллективе у Димы Билана. К тому времени мы были вместе полтора года, строили планы», — рассказывала Агата «Каравану историй».

На съемках сериала «Закрытая школа» Муцениеце встретила Павла Прилучного. Коллега каждый день спрашивал актрису, есть ли у нее парень и любит ли она его. Как позже вспоминала Агата, в ее отношениях с Артемом было много проблем. Она считала, что на тот момент он был не готов к серьезным отношениям.

Во время совместной работы Прилучный и Муцениеце сблизились и влюбились друг в друга. «Честно призналась Теме, что полюбила другого. Он переживал. Но был готов простить», — вспоминала Агата.

Как начинался роман с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились в 2010 году. В сериале «Закрытая школа» они играли влюбленную пару, а после того как актриса ушла от Артема, смогли строить романтические отношения и в реальной жизни.

19 июля 2011-го актеры тайно расписались в одном из столичных загсов. Молодожены не хотели афишировать изменения в личной жизни, поэтому на свадьбу пригласили только самых близких. Влюбленные отказались от обручальных колец, вместо этого они набили татуировки на безымянных пальцах.

«Как и думала, Паша оказался отличным мужем. Может и посуду помыть, и убирать помогает. Единственное, одежду в шкафу раньше не складывал, а просто туда закидывал», — рассказывала Агата в интервью.

Через два года супруги впервые стали родителями. Агата родила сына Тимофея, а через три года — дочь Мию. По словам Муцениеце, она изначально знала, что Прилучный будет идеальным отцом.

«Даже чужие дети его обожают. Он сам в душе еще ребенок, поэтому ему особенно весело с детьми. О лучшем муже и мечтать нельзя: каждый день признается в любви, дарит цветы — просто так, без повода. Такой нежный и романтичный. А в кино, казалось бы, всегда „колючек“ играет... Мне кажется, он раньше и был таким „колючкой“. И только семья его изменила. Это замечаю не только я. Все, кто знает Пашу давно, говорят: повзрослел, посерьезнел», — признавалась актриса.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Почему развелись Муцениеце и Прилучный

В конце 2019 года в Сети появилась информация, что Прилучный избил жену. Как рассказал анонимный источник из правоохранительных органов журналистам, накануне новогодних праздников помощница Агаты вызывала в загородный дом артистов полицию.

Позже сама Муцениеце опровергла эту информацию. В своих социальных сетях она выложила пост, где упрекнула журналистов в непрофессионализме.

В конце февраля 2020 года оба актера опубликовали в соцсетях обращение к своим поклонникам, где сообщили о разводе. Прилучный написал: «Друзья, мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни и вообще были честны про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным быть честными с вами и сделать официальное заявление. Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать».

Агата была более эмоциональна. «Я просто женщина, которая пришла к тому, что надо законно расторгать брак. Люблю его — да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — нет! Ибо я благодарна за все! Мы навечно связаны, мы написали красивую историю любви!» — призналась актриса.

После расставания с Прилучным Муцениеце рассказывала о своем эмоциональном состоянии Лауре Джугелии в конце марта 2020 года. «Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Мы решили, что будет правильно расстаться, пока мы еще в нормальных отношениях, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей», — пояснила Агата на YouTube-канале PEOPLETALK TV.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Она отметила, что в надежде спасти брак они с Павлом обсуждали возможность посещения психолога, но это ни к чему не привело, так как актер очень не любил этих специалистов и не верил в их помощь.

«Мы дошли до того момента, что если уж кому идти к психологу, то это ему. И пусть он сам разберется во всем, что он накатавасил, а дальше я уже буду с ним разговаривать. В итоге я все равно больше не хочу спасать этот брак. Не вижу больше смысла», — сказала звезда Джугелии.

Какие еще причины развода Муцениеце с Прилучным

Говоря о причинах разрыва, Агата упомянула, что помимо общего недопонимания были и другие неприятные обстоятельства, о которых она не хотела бы говорить, чтобы не портить репутацию супруга.

Однако 10 апреля 2020-го она прервала молчание и записала видеообращение, которое опубликовала на странице своей матери. По словам актрисы, экс-возлюбленный пытался выгнать ее и детей из дома, выбросил ее телефон и избил ее. Муцениеце отметила, что во время самоизоляции из-за коронавируса Павел чрезмерно употреблял алкоголь.

После развода супругов выяснилось, что у Прилучного отношения с коллегой по театру, Мирославой Карпович. Муцениеце не раз называла звезду «Папиных дочек» «разлучницей», намекая, что роман ее бывшего мужа с актрисой начался еще до того, как он вновь стал холостым.

Павел опроверг роман с Карпович, назвав ее близким другом, но никак не возлюбленной. По его словам, Мирослава поддержала его в непростой период. «Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу... Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась», — сказал актер в интервью Надежде Стрелец.

Когда звезда «Жизни по вызову» женился на коллеге по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян, Карпович опубликовала пост в социальной сети, в тексте которого ее поклонники увидели намек на Прилучного.

«Если вы любили человека, то, видя, что он счастлив, тоже будете счастливы за него... Если в вас затаилась жажда мести и зла, значит, вы обманывали и себя, и его. Поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к тому, что действительно ваше», — писала Карпович.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Павел Прилучный и Зепюр Брутян вместе с детьми актера Тимофеем и Мией

С кем Муцениеце приписывали романы после развода

После развода с Прилучным Агата вела передачи «Честный развод» и «Голос.Дети», снималась в сериалах, играла в различных постановках, в том числе в эротическом шоу, в котором она заменила Екатерину Варнаву.

«Был ли секс после развода? Ну, конечно, был! Я даже пыталась отношения завести. Месяц встречалась с парнем, потом подумала: „Нет, не хочу“. Пару раз было просто так», — заявила актриса в 2021-м в YouTube-шоу «Есть вопросики».

СМИ постоянно приписывают Муцениеце романы с партнерами по съемкам: Романом Курцыным, Романом Маякиным, Давой, с которым она снималась в клипе. Особенно много говорили об общении Агаты с Никитой Кологривым. Они вместе снимались в проекте «Я — медведь». На камеру Муцениеце шутила, что Никита «попал в ее лапки» и она теперь Агата Кологривая.

Позже сам актер опроверг слухи. «Так там и развеивать нечего! Это был проект. Тем, кто смотрит влоги и знает актеров, даже объяснять ничего не надо. А слухи пусть пускают и дальше!» — сказал Кологривый «СтарХиту».

Фото: Пресс-служба Wink Агата Муцениеце и Роман Маякин

Что известно о последнем романе Муцениеце

В декабре 2023 года Агата Муцениеце неожиданно появилась на публике с известным ресторатором Владимиром Перельманом. Позже журналисты выяснили, что на новогодних каникулах актриса была с ним в Таиланде, на острове Пханган.

«С Перельманом Агату познакомила на гала-вечере Action Светлана Бондарчук. Агата с Владимиром сидели за одним столом и, как говорят, уехали с мероприятия вместе. С тех пор они не расстаются. Почти сразу Агата познакомила нового бойфренда с детьми Мией и Тимофеем. Они теперь живут под одной крышей», — рассказали «КП» друзья актрисы.

Перельман — основатель и глава холдинга Perelman People, в который входят рестораны I Like Bar, I Like Grill, I Like Wine, Beer&Brut, «Рыба моя», «Жемчуга». Помимо этого, Владимир занимается дизайнерской мебелью, увлекается музыкой и преподает йогу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Агата Муцениеце и Владимир Перельман

Сама Муцениеце никак не комментировала отношения с Перельманом, но не отрицала, что они отдыхают в одном и том же месте. Как писал Telegram-канал «Антиглянец» в январе 2024 года, ссылаясь на анонимный источник, актриса уже рассталась с бизнесменом. «Но пара осталась в хороших отношениях, так что, может, и не окончательный разрыв», — говорилось в публикации.

