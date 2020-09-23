«Разрушение даёт шанс»: Королёва объяснила своё отношение к изменам мужа

https://static.news.ru/photo/fb29ffb0-fd9a-11ea-b7b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Певица Наташа Королёва прокомментировала секс-скандал с участием её мужа Сергея Глушко, более известного как Тарзан. По словам артистки, случившееся являет собой некий кризис, через который проходит каждая семья. Об этом певица написала в своём микроблоге, не забыв анонсировать новую песню.

Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображёнными, с новыми правилами и обновлённой структурой семейных ролей, а другие теряют то немногое, чем владели! В японском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов — один переводится как «разрушение», а второй — как «шанс»! — подчеркнула 47-летняя певица.

По мнению Королёвой, любое разрушение даёт новый шанс, в данном случае это шанс для супругов реанимировать свой многолетний брак. Однако не все подписчики разделяют мнение певицы. В комментариях её поддержала певица Лолита Милявская, которая сама не раз переживала измены и расставания. Часть пользователей осудила Королёву, заявив, что Тарзан опозорил их союз.

Да и не о втором шансе речь. Ваш муж наделал в штаны, поняв, что его может ждать участь мужа Лолиты. Облил помоями любовницу, лишь бы выкарабкаться самому, — возмущаются подписчики.

В конце поста Королёва опубликовала анонс новой песни под названием «Красная помада». Премьера должна состояться 24 сентября в 12:00 на её YouTube-канале.

Певица сейчас переживает непростую ситуацию. История с кражей драгоценностей из её дома обернулась неприятным скандалом. Выяснилось, что муж артистки в её отсутствие изменял ей с другой девушкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что любовная связь Анастасии Шульженко и Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, длилась полтора года. Актриса утверждала, что просто наслаждалась романом со стриптизёром и не строила планов на будущее вместе с ним, однако всё изменилось, когда она получила положительный тест на беременность.