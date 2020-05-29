Разин заявил, что заметил Моисеева ещё до Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/73150626-a131-11ea-8944-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Viktor Chernov/Russian Look/GlobalLookPress

Продюсер Андрей Разин сообщил, что заметил талант танцора и певца Бориса Моисеева ещё до того, как его приняла к себе на работу певица Алла Пугачёва.

Продюсер встретил танцора во время его выступления в Юрмале. Борис Моисеев тогда входил в состав танцевального трио «Экспрессия».

Я сказал, что страна должна увидеть их танец, и поначалу артисты мне не поверили. А я пошёл к Владимиру Попову, зам. председателя Гостелерадио СССР, знавшему меня как «племянника Горбачёва», и сказал: «Я на свой страх и риск попросил режиссёра Ларису Микульскую отснять танец Бори со своими девчонками. Не могли бы вы этот номер поставить в „Утреннюю почту“?», — рассказал Андрей Разин порталу «Собеседник.ru».

Продюсер отметил, что после выступления Бориса Моисеева в программе «Утренняя почта», танцора заметила Алла Пугачёва и дала ему официальную работу «с записью в трудовой книжке».

Брешет она! <...> Так вот Боря Моисеев после того, как отснялся у меня в «Утренней почте», уехал назад в Ригу. А Пугачёва, увидев балет Моисеева, сразу задалась вопросом: как их себе «прихапать»? И в 87-м году она пригласила Борю к себе. <...> Боря позвонил тогда и сказал: «Меня забрала Пугачёва, Болдин дал свою квартиру». Я приехал на эту квартиру, и друг признался, что ему предложили работу — он должен создать балет, в котором Кристина Орбакайте танцевала бы свои сольные партии, — рассказал продюсер в интервью порталу.

Андрей Разин также отметил, что именно он посоветовал Борису Моисееву начать петь, когда распалось трио «Экспрессия».

Я ему посоветовал: «Боря, запой!» Он удивился: «Ты что, с ума сошёл, у меня слуха никакого нет, если я запою, все разбегутся». «Боря, ну я же пою! — отвечаю. — Я ни одной ноты не знаю, у меня нет музыкального образования, но я же пою, чего ты боишься?» Так и уговорил его спеть. <...> Однажды я сказал: «Боречка, а теперь набирай коллектив, ставь балет и выходи на сцену как... певец», — поделился воспоминаниями Андрей Разин.

Как писал NEWS.ru ранее, Борис Моисеев рассказал, что Алла Пугачёва регулярно звонит ему и справляется о его здоровье. Он отметил, что каждое лето он привык отдыхать в Юрмале в собственной квартире. Там певец часто видится с Аллой Пугачёвой и её мужем — артистом Максимом Галкиным.