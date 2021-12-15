Распутина, Азиза с мужьями: фото открытия Дома моды преемницы Славы Зайцева

Дизайнер Аника Керимова, ученица Вячеслава Зайцева, которую называют преемницей всемирно известного кутюрье, открыла Дом моды на Рублёвке. С этим событием её поздравили Маша Распутина, Азиза, Эвелина Блёданс, Наташа Королёва и другие представители шоу-бизнеса.

У Зайцева одевался весь советский бомонд, а в 1990-е и нулевые — российский. Керимова шьёт наряды для современной элиты — звёзд эстрады, представителей бизнеса. Значительную часть клиентов составляют жители Рублёвского шоссе, для них Аника и открыла в Подмосковье филиал основного Дома моды её компании, расположенного в центре столицы.

Поздравить дизайнера с открытием рублёвского филиала пришла Маша Распутина с мужем Виктором Захаровым. Для Аники и её гостей певица исполнила несколько своих хитов. Артистка сообщила, что грядущие новогодние праздники проведёт дома с семьёй.

Никаких предложений о работе даже не рассматриваю — хочу праздновать дома, — заявила исполнительница.

На вопрос, как ей удаётся не терять оптимизм, Распутина ответила, что дома по вечерам вяжет на спицах, поскольку это занятие её «очень успокаивает».

Также праздник Аники Керимовой посетили сестра Димы Билана — певица Анна Белан, актриса Эвелина Блёданс, певица Азиза с мужем Алессандро, Наташа Королёва.

Сама виновница торжества специально для NEWS.ru прокомментировала информацию о том, что её называют основной преемницей творческих традиций Вячеслава Зайцева. Свой путь Керимова начинала именно в Доме моды Зайцева. Проработав у кутюрье более 10 лет, она ушла в свободное плавание.

Сравнения с Вячеславом Михайловичем — огромная честь для меня. Когда я уходила из его команды, он меня благословил, сказав «Лети, всё получится». Эти слова, его вера в меня дорогого стоят. Прилагаю все силы, чтобы Вячеслав Зайцев, которого называю своим учителем, мог мною гордиться , — рассказала NEWS.ru Керимова.

Аника сообщила, что и сейчас общается с мэтром: поздравляет с праздниками по телефону, справляется о самочувствии. Керимова призналась, что в последний раз они виделись на модном показе этой осенью. Вячеслав Зайцев, по её словам, улыбался и неплохо выглядел.

Я подошла и сказала ему тёплые слова, пожелала здоровья. Он пожал мне руку. Некоторые критикуют помощников Вячеслава Михайловича за то, что они водят его на мероприятия в состоянии болезни. А я считаю, было бы неправильно лишить Зайцева этих выходов: они для него, как воздух, дают силы и продлевают жизнь, — отметила дизайнер.

Кадры открытия Дома моды ученицы Славы Зайцева на Рублёвке, гости и наряды Аники Керимовой — в фотогалерее NEWS.ru.