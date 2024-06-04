Пятилетнюю дочь Заворотнюк привели на могилу матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев привел пятилетнюю дочь Милу на могилу матери, сообщает издание StarHit. Семья посетила Троекуровское кладбище на следующий день после прощания с артисткой. Чернышева с ребенком сопровождали бабушка Валентина и сестра актрисы Анна. Родные звезды накрыли поминальный стол.

Мила помогала накрывать поминальный стол. Сложно представить, как родные сообщили ей о том, что мамы больше нет, — говорится в сообщении.

Кроме того, супруг Заворотнюк дал первый комментарий журналистам, в котором поблагодарил общественность. Он уверил, что актриса «радуется сверху, что все будет хорошо», видя поддержку и любовь поклонников.

Заворотнюк похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Артистка упокоилась рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Вдовец артистки встал на колени и бросил несколько горстей земли на гроб. После этого он встал и заплакал.

Церемонию прощания с Заворотнюк посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе с супругой Татьяной Навкой. Также были замечены кинорежиссер Игорь Угольников, актер Сергей Жигунов, певица Лолита и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.