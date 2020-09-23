Пугачёва восхитила публику вечерним макияжем и объёмной причёской

https://static.news.ru/photo/6c2f8aca-fe29-11ea-a1a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Алла Пугачёва запечатлела себя в своём Rolls-Royce с вечерним макияжем и объёмной причёской. В кадре на Примадонне надет алый наряд, а сверху накинуто белоснежное пальто.

Вероятно, певица собиралась к кому-то на праздник, для этого сделала локоны, подкрасила чёрными тенями глаза, сделала широкие стрелки, а губы подчеркнула нюдовой помадой. Пугачёва покрасовалась на камеру и улыбнулась.

Поклонники, как обычно, осыпали артистку комплиментами, к ним присоединился и Николай Басков, подписавший:

Богиня.

Время не властно над этой женщиной, — подхватила блогер Лилия Абрамова.

После карантина Алла Борисовна стала меньше времени проводить дома. Она навещает друзей и посещает вечеринки. В последние годы стиль Примадонны сильно изменился и стал более молодёжным. Так, на 1 сентября в школе, куда она отвела в первый класс двойняшек Лизу и Гарри, певица предстала в косухе и мини-юбке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин опубликовал видео, на котором он в банном халатике прогуливается по саду у своего замка в деревне Грязь. Муж Примадонны занялся обустройством территории у своего особняка.