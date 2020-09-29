Пугачёва перепела свой хит «Осенние листья»

https://static.news.ru/photo/52a698e4-02fe-11eb-b606-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачёва исполнила свою песню «Осенние листья», посвятив её мужу, юмористу Максиму Галкину.

Пугачёва опубликовала видео, на котором прогуливается на участке своего дома по осенним листьям. Во время прогулки она спела отрывок из композиции, которую она выпустила в 1996 году.

Пошли по осенним листьям. Осенние листья шумят и шумят в саду. Знакомой тропою я рядом с тобою иду. И счастлив, кто в сердце поёт. С кем рядом Максимка идёт. Понятно? — спела артистка.

Ранее Максим Галкин показал, как его дочь Лиза учит французский язык. Он выложил в Instagram ролик, на котором сам выступает в роли репетитора, писал NEWS.ru.