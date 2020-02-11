Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра «Октябрь» во время премьеры «Лёд-2». Так совпало, что в момент сигнала о пожаре героиня Марии Ароновой запела песню Примадонны «Озеро надежды».
Некоторые даже подумали, что это часть шоу. Но в итоге Пугачёвой и другим приглашённым гостям пришлось покинуть зал,
Публика вышла из кинотеатра, туда уже подъехали пожарные.
Придётся ещё раз пойти, досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьёшь, — написала Пугачёва.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кинотеатр «Октябрь» в Москве, где гостей эвакуировали на премьере фильма «Лёд-2», возобновит работу 11 февраля. Премьерный показ ленты с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях был прерван из-за задымления в кассовой зоне.
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