https://static.news.ru/photo/5d87a558-4c8a-11ea-8afa-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра «Октябрь» во время премьеры «Лёд-2». Так совпало, что в момент сигнала о пожаре героиня Марии Ароновой запела песню Примадонны «Озеро надежды».

Некоторые даже подумали, что это часть шоу. Но в итоге Пугачёвой и другим приглашённым гостям пришлось покинуть зал, пишет KP.RU.

Публика вышла из кинотеатра, туда уже подъехали пожарные.

Придётся ещё раз пойти, досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьёшь, — написала Пугачёва.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кинотеатр «Октябрь» в Москве, где гостей эвакуировали на премьере фильма «Лёд-2», возобновит работу 11 февраля. Премьерный показ ленты с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях был прерван из-за задымления в кассовой зоне.