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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева после очередного отъезда из России опубликовала обращение к соотечественникам, завела собаку и навестила родственников супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что об этом известно?

Что за обращение Пугачевой к россиянам

Алла Пугачева накануне вечером опубликовала в социальных сетях обращение, которое адресовала завистникам. Артистка считает, что после отъезда за границу ее намеренно критикуют некоторые люди, чтобы оттолкнуть от нее поклонников. Исполнительница объяснила, что именно эту категорию соотечественников назвала холопами и рабами в октябре 2022 года.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею», — отметила она.

Пугачева попросила недоброжелателей не тратить на нее свои силы, поскольку она уверена, что им не удастся обесценить ее заслуги на эстраде.

«Не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!» — сказала артистка.

Алла Пугачева призвала не считать количество волос на ее голове, а также деньги, которые она зарабатывает, сообщив, что всю жизнь «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью» для людей.

Планирует ли Пугачева снова петь

Во время трехдневного визита в Россию в первых числах ноября Алла Пугачева ездила в Тверь на студию звукозаписи «Салам». Эту информацию подтвердил ее совладелец Михаил Саламов.

«Алла Борисовна действительно была у нас в музыкальной студии в Твери, где ранее она записывала свои песни. Однако о цели поездки я сказать не могу», — объяснил он.

Затем основатель студии звукорежиссер Игорь Лалетин заявил, что в России Пугачева записала мини-альбом, в который войдут три новые композиции про любовь и про жизнь.

При этом в своем обращении к общественности Алла Пугачева отметила, что выполнила свою миссию и давно не поет. Вдобавок она возмутилась тем, что ее обвиняют в том, что якобы она «перекрыла кислород» коллегам. Артистка объяснила, что на эстраде она «вкалывала» в отличие от тех, кто «прогулял и пропил свой звездный час».

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова (певец SHAMAN. — NEWS.ru) сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто не просит: „Вы еще обо мне услышите!“ Хотите этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — сказала Пугачева.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Как в Госдуме отреагировали на обращение Пугачевой

Член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев в разговоре с NEWS.ru назвал обращение артистки циничным лицемерием. Он считает предательством и проявлением малодушия очередную критику в адрес соотечественников со стороны Пугачевой.

«Очередной пассаж и негативная критика своих оппонентов выглядят смешной карикатурой образа страдалицы за правду, любящей русский народ», — отметил парламентарий.

Соловьев заявил, что Алла Пугачева обижается на справедливую оценку ее действий, поскольку народ ждал от исполнительницы поддержки в непростое время, а не бранную речь.

«Сбежать позорно из страны и критиковать защитников Отечества — это малодушие и предательство, а обижаться на правду и справедливую оценку этих действий — циничное лицемерие», — заключил депутат.

Где сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева после трехдневного визита в Россию уехала в Латвию, где ее встретил Максим Галкин. Позднее супруги отправились на Кипр, где посетили вечеринку в честь для рождения племянницы Алины Галкиной.

Именинница опубликовала в социальных сетях фото с мероприятия. На снимке изображены ее родители — старший брат Галкина Дмитрий с женой, а также Алла Пугачева с Максимом Галкиным и их дети — двойняшки Лиза и Гарри.

После возвращения Аллы Пугачевой на Кипр Максим Галкин рассказал в социальных сетях, что они завели домашнего питомца — черного щенка по имени Роки.

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