Психолог рассказал, как возвращение на экраны поможет Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/fc7a04ca-2d90-11eb-aa07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

При тяжёлых заболеваниях, которые несут угрозу для жизни, у человека появляется огромное количество страхов, и это не только страх смерти, но и неуверенность в завтрашнем дне. Больной лишается привычного ритма жизни, а возвращение к работе может положительно повлиять на психологическое состояние. Внимание, энергия и любимое дело помогут актрисе Анастасии Заворотнюк быстрее пойти на поправку, считает клинический психолог Николай Чадаев.

Потеря привычного ритма жизни, окружения, съёмок также идет в минус. Очень много примеров звёзд, которые, проходя тяжёлую болезнь, восстанавливались. Это и Лайма Вайкуле, и Познер, который болел раком, актёр из сериала «СашаТаня» — он тоже пережил болезнь и продолжает активно сниматься. Как некоторые мои клиенты, которые также являются звёздами-телеведущими, они говорили, что это — как глоток свежего воздуха, когда они возвращаются на площадку, — рассказал Чадаев в интервью «ПолитЭксперту».

Однако специалист отметил, что забывать про клиническую сторону болезни тоже не стоит. Ведь Заворотнюк нельзя слишком переутомляться, нужно вовремя принимать лекарства. Кроме того, необходимо учитывать рекомендации врачей и смотреть на физическое состояние: насколько она готова к тому, чтобы вернуться в свет софитов.

Недавно в СМИ вновь появились слухи о том, что ведущая борьбу с тяжёлым недугом Заворотнюк примет участие в программе Андрея Малахова. Дочь актрисы Анна ответила поклонникам и посоветовала людям не верить всей информации, которую публикуют издания. Российского актёра и режиссёра Сергея Жигунова, который тоже якобы должен был принять участие в шоу Малахова, и вовсе рассмешил вопрос о «секретном интервью», которое проанонсировали СМИ.

Как сообщал NEWS.ru, Жигунов заявил, что его юристы сейчас рассматривают вопрос о возможной подаче иска. Он подчеркнул, что не принимал участия в съёмках шоу Андрея Малахова вместе с Заворотнюк.