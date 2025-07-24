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24 июля 2025 в 13:35

Раскрыты причины капризов детей Бородиной

Психолог Метальникова: у дочерей Бородиной звездная болезнь

Ксения Бородина с детьми и мужем Николаем Сердюковым Ксения Бородина с детьми и мужем Николаем Сердюковым Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Дети телеведущей Ксении Бородиной привыкли играть на публику, так как их часто снимают, что является симптомом звездной болезни, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Александра Метальникова. Таким образом она прокомментировала ролик, на котором младшая дочь Теона постоянно ерзает, вскакивает и кричит, пока старшая сестра Маруся пытается сделать ей прическу.

В общем, это такие звездные дети. Это видно, и лично для меня это гораздо большая проблема, чем любое нестандартное поведение. Я бы даже не сказала, что оно какое-то не такое — для детей, в принципе, нормально так себя вести, — заявила Метальникова.

Она добавила, что если саму Бородину такое поведение детей не смущает и ей нормально находится в такой атмосфере, то менять ничего и не стоит. А хейтерам, предлагавшим «всыпать ремня» детям, она посоветовала завести своих, тогда у них будет меньше времени сидеть в соцсетях.

Ранее телеведущая Ксения Бородина и ее муж Николай Сердюков ввели строгие правила для гостей своей свадьбы, обязав их подписать соглашение о неразглашении. Так, на входе висели предупреждения о запрете публикации любых материалов без личного одобрения пары. Гостям также запретили выкладывать фото и видео в соцсети раньше самих молодоженов.

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