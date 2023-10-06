«Простила и ставлю точку»: жена Комиссаренко впервые высказалась о скандале Жена Комиссаренко призналась, что работала вебкам-моделью несколько недель

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26-летняя супруга белорусского комика Славы Комиссаренко Юлия в своем Telegram-канале сообщила, что действительно работала вебкам-моделью несколько недель, но «этот эпизод практически стерся из ее памяти». Девушка также заявила, что «откровенничала перед камерой» из-за недостатка воспитания. По ее словам, после этого она «жила жизнь обычной женщины», мечтала о счастье, собаке и хотела проехать по Америке на машине. Комиссаренко подчеркнула, что простила себе «ошибку юности» и поставила точку в скандальной ситуации.

Много лет назад я подрабатывала вебкам-моделью. Это длилось несколько недель, и этот эпизод практически стерся из моей памяти, потому что порицание подобных действий так или иначе заставляет тебя оставить их самыми потайными и забыть. Да, к сожалению, у меня не было должного полового и как такового воспитания и окружения, которое смогло бы предостеречь от подобного занятия, — заявила Юлия.

Жена Комиссаренко также подчеркнула, что «давно прошла тот возрастной период юношеского инфантилизма», после чего воспитывала в себе лучшие качества и строила планы на будущее.

Но произошло то, что произошло. И значит так должно было случиться. Я простила себе эту ошибку и на этом ставлю точку всей этой истории, — добавила супруга комика.

Ранее Слава Комиссаренко заявил, что не знал о том, что его супруга Юлия Шашкова в прошлом работала вебкам-моделью. По словам бывшего участника StandUp, он прочел о прошлом возлюбленной в интернете, испытал унижение и ужас. Однако, когда юморист открыто спросил об этом у жены во время медового месяца, она, по его словам, соврала.

Комик также подчеркнул, что не чувствует себя рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения. Он отметил, что ему очень грустно оттого, что «все так получилось».