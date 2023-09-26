«Ужасно и унизительно»: Слава Комиссаренко узнал о прошлом жены из новостей Комиссаренко узнал во время медового месяца, что его жена была векам-моделью

Белорусский комик Слава Комиссаренко в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) заявил, что не знал о том, что его супруга Юлия Шашкова в прошлом работала векам-моделью. По словам бывшего участника StandUp, он прочел о прошлом возлюбленной в интернете, испытал унижение и ужас. Однако когда юморист открыто спросил об этом у жены во время медового месяца, она, по его словам, соврала.

В этой ситуации ужасно все, об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется, — сообщил Комиссаренко.

Комик также подчеркнул, что не чувствует себя рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения. Он отметил, что ему очень грустно от того, что «все так получилось».

Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца, — добавил стендапер.

В январе 2022 года Комиссаренко уехал из России. Он заявил, что покинул страну после того, как узнал, что на него открыл охоту белорусский КГБ. Работники спецслужб, по словам комика, звонили и писали ему смс, юмористу понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки. Несмотря на это, Комиссаренко верит, что все будет хорошо.

Ранее власти Белоруссии запретили Комиссаренко выступать в Минске после того, как он публично критиковал президента страны Александра Лукашенко и действия белорусских правоохранителей во время акций протеста. Мингорисполком аннулировал гастрольные удостоверения артиста на 10 и 11 апреля 2021 года. Решение было принято после «изучения материалов выступлений комика, размещённых в глобальной сети Интернет».