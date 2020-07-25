Промоутер опроверг слухи, что Пугачёва начала зарабатывать по 29 млн рублей

https://static.news.ru/photo/8a7dab66-ce35-11ea-a0c5-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Промоутер и генеральный директор компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов опроверг информацию, что после завершения карантина Алла Пугачёва начала зарабатывать по 29 млн рублей (€350 тысяч) за корпоративы.

Недавно именно такую стоимость корпоратива с участием певицы назвал организатор частных мероприятий.

Промоутер Евгений Морозов пояснил, что нет никаких сомнений в легендарности Аллы Пугачёвой, однако последнее время она не выступает на корпоративах и ведёт домашний образ жизни. Он добавил, что и другие звёзды не много выступают из-за боязни распространения коронавирусной инфекции.

Корпоративов сейчас вообще очень мало. Многие всё ещё боятся коронавируса. Ну да, некоторые «гуляют» юбилеи в частных домах, но максимум устраивают праздник на 20−30 человек. Больших застолий сейчас нет. Алла Борисовна сейчас не поёт на корпоративах, поскольку все знают, что у неё очень большой гонорар, а сейчас не те времена, чтобы осыпать артистов миллионами. Ну представьте себе, сейчас на празднике какого-нибудь чиновника споёт Алла Пугачёва. Он потом не докажет, что она выступала бесплатно. Только привлечёт внимание правоохранительных органов, начнутся проверки, — привели слова промоутера Евгения Морозова на портале KP.RU.

Он также отметил, что сейчас многие устраивают скромные банкеты с приглашёнными кавер-группами. Они и стоят дешевле, и не вызывают ненужных сплетен о финансовом состоянии хозяина банкета. Промоутер напомнил, что многие бизнесмены испытывают финансовые трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Евгений Морозов поделился, что сейчас более популярны закрытые вечеринки дома, а не как раньше — в столичном зале торжеств «Сафиса».

Декор — самое дорогое в подобных банкетах. От 5 млн рублей олигархи тратили на флористов и прочую мишуру. Средний торт в рост от ресторана «Пушкин» обходился в 2 млн рублей. А не менее пафосный пирог в пять рядов от какой-нибудь бабы Зои — до 600 тысяч рублей. Плюс ещё за салют платили по 1,5 млн рублей. Ну и на концертную программу в среднем уходило по €250 тысяч. А если приглашали Аллу Борисовну, то, да, её гонорар составлял €300–350 тысяч. Один раз Пугачёвой заплатили рекордную сумму в €400 тысяч (более 33 млн рублей). Такого в истории российского шоу-бизнеса больше не было, — поделился промоутер.

Как писал NEWS.ru ранее, организатор частных вечеринок раскрыл гонорары звёзд российской эстрады после завершения карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. По его словам, организовать мероприятие с Аллой Пугачёвой обойдётся в €350 тысяч. Почти в три раза дешевле обойдётся праздник с Максимом Галкиным или Григорием Лепсом — €120 тысяч. Земфира берёт за своё выступление немногим больше — €150 тысяч.