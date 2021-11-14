Проклова осудила Зарубину за нелюбовь к матери

Российская актриса Елена Проклова отреагировала на слова Ольги Зарубиной об отношениях с матерью. В передаче «Звёзды сошлись» на НТВ Зарубина сказала, что за три года после смерти мамы ни разу не была на её могиле и не проронила ни слезинки, потому что их никогда не связывали тёплые отношения.

Это большая беда, что у вас внутри такое неприятие неважно какой мамы, — сказала на это Проклова.

Как пишет StarHit, актриса не понимает такого холодного отношения певицы к родному человеку. Своё мнение по это теме высказала и бизнесвумен Лариса Копенкина: она призналась, что готова всё отдать, лишь бы вернулись её мама, папа, дочь. Она также назвала «невозможными» отношения Зарубиной с матерью.

Впрочем, сама певица рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой, что у неё всегда были сложные отношения с матерью — с самого раннего детства, потому что та сама предпочла «разорвать эмоциональную связь, не давать тепла и заботы».

Ранее Проклова высмеяла коллегу Яну Поплавскую после критики со стороны последней её интимной жизни. Проклова предположила, что Поплавская «никогда не занималась оральным сексом», из-за чего мужчин звезды «Красной Шапочки» можно только пожалеть.