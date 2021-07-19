«Жаль её мужчин»: Проклова высмеяла интимную жизнь Поплавской

Советская и российская актриса Елена Проклова в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» высмеяла коллегу Яну Поплавскую после критики со стороны последней её интимной жизни. Проклова предположила, что Поплавская «никогда не занималась оральным сексом», из-за чего мужчин звезды «Красной Шапочки» можно только пожалеть.

Яночка [Поплавская], что ли, никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль её мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле? — отметила Проклова.

Поплавская осудила артистку за интимные подробности и откровенные интервью о пережитом в молодости. Она удивилась тому, что актриса поделилась воспоминаниями не с психологом и психиатром, полицейским или духовником, а со зрителями федеральных каналов.

Проклова в апреле рассказала, как стала в юности жертвой сексуального насилия. Актриса заявила, что из-за пережитого она до сих пор боится мужчин.

Известный артист под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, затащил её к себе домой, где принудил к оральному сексу. История с насильником продолжалась два года. После этого Проклова поняла для себя, что секс — это то, что унижает женщину, это некрасиво, противно и плохо.

Ранее сообщалось, что Проклова неожиданно простила домогавшегося её актёра. Заслуженная артистка заявила, что с огромным уважением относится к своему мучителю и искренне считает, что он был болен.