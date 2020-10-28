Программе Корчевникова не грозит закрытие из-за COVID

https://static.news.ru/photo/82b8eac4-195f-11eb-a9d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представитель актёра Бориса Корчевникова, который является ведущим авторской программы «Судьба человека», заявил, что ни самому артисту, ни его съёмочной группе заражение коронавирусной инфекцией не угрожает.

Таким образом команда Корчевникова прокомментировала пост в Instagram заслуженного советского и российского актёра Сергея Жигунова. Он недавно во второй раз развёлся со своей женой и коллегой по цеху Верой Новиковой. Она стала героиней одного из выпусков «Судьбы человека» вместе с подругой и тёщей «гардемарина».

Боря, через полгода антитела исчезают, ты хочешь заразиться повторно? У лучшей подруги семьи 25% поражения лёгких и подтверждён коронавирус. Вся съёмочная группа — контактные, — предостерёг Жигунов своего коллегу.

Представитель Корчевникова ответил на предостережение звезды кино и театра и, как сообщает ФАН, отметил , что программа с Новиковой была записана месяц назад и «никаких осложнений со здоровьем или остановкой съёмочного процесса за этот период не было».

Как писал NEWS.ru, гендиректор телеканала «Спас» телеведущий Борис Корчевников опубликовал в Instagram последний снимок, на котором запечатлён протоиерей Российской православной церкви Димитрий Смирнов.