Актёр Сергей Жигунов развёлся со своей женой

https://static.news.ru/photo/25d4da4e-1701-11eb-ad7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Сергей Жигунов развелся со своей супругой Верой Новиковой. Пара прожила в браке 11 лет.

Известно, что в настоящее время Жигунов находится в отношениях с журналисткой Викторией Ворожбит. Своё расставание с супругой актёр подтвердил в мае 2020 года.

По словам Жигунова, никаких споров о разделе имущества на сегодняшний день нет. Артист старается проводить как можно больше времени со своей новой возлюбленной, пишет StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что известная исполнительница шансона Ирина Круг сообщила о разводе с третьим мужем Сергеем Белоусовым. Об этом она рассказала в эфире шоу Андрея Малахова.

По словам артистки, причиной распада семьи стало предательство со стороны Белоусова.