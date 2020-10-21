Корчевников поделился последним фото протоиерея Димитрия Смирнова

https://static.news.ru/photo/fac9affc-13b1-11eb-b8f6-fa163e074e61_660.jpg Димитрий Смирнов Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Гендиректор телеканала «Спас» телеведущий Борис Корчевников опубликовал в Instagram последний снимок, на котором запечатлён протоиерей Российской православной церкви Димитрий Смирнов.

На фото священнослужитель находится в храме в инвалидной коляске. Он смотрит в камеру и, улыбаясь, машет рукой фотографу. Судя по географической отметке, фото сделано в главном храме Вооружённых сил РФ в Подмосковье. Корчевников ограничился словом «Последнее» в подписи к посту.

О смерти Димитрия Смирнова стало известно утром в среду, 21 октября. Как сообщал NEWS.ru, священник весной заболел коронавирусом, а месяц назад он попал в реанимацию, так как у него снова наблюдались признаки COVID-19. Вместе с тем, по словам представителя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Фёдора Лукьянова, причиной ухода из жизни Димитрия Смирнова стало хроническое заболевание.

Протоиерей был известен своими категорическими высказываниями по общественным опросам. Он выступал против ЭКО, заверяя, что так вырастают больные поколения. ​Также священник резко высказывался о гражданских жёнах.