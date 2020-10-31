Продюсер «Ласкового мая» предложил Дане Милохину исполнить песни группы

https://static.news.ru/photo/4f8f4878-1c57-11eb-8790-fa163e074e61_660.jpg Даня Милохин Фото: danya_milokhin/instagram.com

Продюсер Андрей Разин восхитился творчеством 18-летнего Дани Милохина. Он заявил, что звезда TikTok может рассчитывать на его помощь.

Разин сравнил Милохина с участником группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым, который так же как и блогер был сиротой. Продюсер напомнил, что забрал певца в 14-летнем возрасте из интернета города Оренбурга и сделал долларовым миллионером.

Милохин без чьей-либо помощи за один год достиг огромных высот и имеет громадную популярность у нас в стране и за рубежом. Разин подчеркнул, что очень рад этому, и предложил блогеру исполнять песни «Ласкового мая».

Даня, приходи в наш мир. Если тебе нужны будут песни группы и ты хочешь исполнить их — пожалуйста. Я разрешаю тебе. У вас с Юрой Шатуновым получится хороший дуэт. В добрый путь! Будь популярным. Удачи тебе во всём, — обратился продюсер к звезде TikTok.

Милохин прославился благодаря танцам под популярные треки. Теперь он снимает клипы и записывает песни со звёздами шоу бизнеса. Блогер не раз отмечал, что всего добился сам, родные родители отказались от него.

Как писал NEWS.ru, в эфире программы «Вечерний Ургант» блогер рассказал о дедовщине в детдоме и приёмных родителях.