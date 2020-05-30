Пригожин рассказал, что Шульгин ни разу не присылал алименты

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Супруг Валерии продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, что отношения с бывшим мужем певицы Александром Шульгиным у неё до сих пор напряжённые, несмотря на то, что наследники уже выросли, а развод пары состоялся 17 лет назад.

По словам Пригожина, Александр до сих пор вставляет Валерии «палки в колёса», так как является автором хитов, которые она продолжает исполнять на своих концертах. Дело в том, что каждый раз Валерия должна получать согласие Шульгина.

Любой фестиваль, любой концерт у нас без него не проходит! Надо брать разрешение на исполнение песен, которые ему принадлежат! Мы с Валерией воспитали его детей. За все годы он не дал ни копейки денег. Ни разу не присылал алименты, — цитирует Пригожина StarHit.

Валерия ушла от Шульгина из-за того, что больше не могла терпеть домашнее насилие и забрала троих детей. Им, при этом тоже доставалось от отца. Сейчас наследникам певицы более 20 лет и они самостоятельно обеспечивают себя. О биологическом отце дети звезды предпочитают не вспоминать, для них настоящим папой является Пригожин.

Как писал NEWS.ru, Валерия посетовала на «дебильную аудиторию».