Пригожин обвинил Шнурова в поддержке наркозависимых «певичек без голоса»

https://static.news.ru/photo/c3150920-3ef5-11eb-a287-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в поддержке зависимых от наркотиков исполнительниц.

Подлизывает певичкам без голоса, которые не поют, а скрипят. Ещё и безвылазно сидят на наркотиках и алкоголе, — цитирует шоумена StarHit.

При этом Пригожин не уточнил, о ком именно идёт речь. Он также заметил, что Шнуров постоянно критикует его жену, певицу Валерию. Продюсер возмутился тому, что музыкант может из-за личной неприязни осуждать его, но не «признанную народную артистку».

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров резко высказался в адрес продюсера Иосифа Пригожина после жалоб на падение доходов артистов из-за пандемии и назвал его «холёной моськой». Таким образом музыкант ответил на просьбу дать оценку действиям артистов, которые просят господдержки, после того как их доходы резко снизились из-за ограничений по коронавирусу, и говорят о тяжёлой жизни в новых реалиях.

Поводом для высказывания Шнурова в адрес продюсера стало его заявление о том, что в 90-е годы артисты зарабатывали, несмотря на отсутствие больших денег у публики, но все были уверены, что стоят на пороге новой жизни и «границы скоро откроются». Сегодня они «закрываются», и никто не знает, что будет через год или два. По словам Пригожина, на сегодняшний день около 600 тысяч человек, задействованных в индустрии развлечений, остались без работы. При этом попытки найти альтернативу живым выступлениям в Интернете он сравнил с сексом по телефону, писал NEWS.ru.