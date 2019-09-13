Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о госпитализации в тяжёлом состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Он обещает молиться за её здоровье.
Мне бы не хотелось в это верить, но, если это правда, мы будем молить Всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы её очень любим, — цитирует Пригожина
RT.
Как писал News.ru, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Анастасия Заворотнюк якобы находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Позднее её директор Стас Христов опроверг информацию о госпитализации, а затем пояснил, что не может дать развёрнутое интервью по этому поводу, поскольку ждёт сигнала от самой актрисы.
СМИ сообщили, что у звезды якобы диагностирована последняя стадия рака мозга.