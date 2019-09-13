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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему приехала в ЗАГС для регистрации брака с режиссёром Константином Богомоловым на катафалке, у которого был открыт багажник.

ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт? Потому что мы дышим, — написала звезда в Telegram-канале. Ранее News.ru писал, что Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС для...