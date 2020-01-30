https://static.news.ru/photo/a5baeab4-430d-11ea-bf14-fa163e074e61_660.jpg Владимир Пресняков и Дмитрий Маликов Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Владимир Пресняков, который с самого детства дружит с Дмитрием Маликовым, опубликовал неизвестное детское фото к юбилею певца. Оба музыканта ещё в детсадовском возрасте, оба одеты в одинаковые футболки.

Популярными певцы стали практически одновременно, оба роли в музыкальных семьях. Преснякову сейчас 51 год, Маликову исполняется 50. Дружат артисты с самого малого возраста.

Добро пожаловать в наш клуб, очень люблю тебя и дорожу нашей дружбой, — подписал снимок Владимир Пресняков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Маликов, который 29 января принимает поздравления с 50-летним юбилеем, опубликовал фото 30-летней давности. Певец сделал коллаж с собой сегодняшним и таким, каким был в 20 лет.