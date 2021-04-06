«Предчувствует, что её бросят»: Лена Миро предрекла Собчак очередной развод

https://static.news.ru/photo/594b4e7a-96cd-11eb-bdec-96000091f725_660.jpg Константин Богомолов, Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогер Лена Миро считает, что брак режиссёра Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак скоро распадётся из-за репутации обоих в обществе.

Миро отметила, что во время премьеры спектакля в Перми Богомолов держался в стороне от супруги и не желал делать совместные снимки. Кроме того, в зале он сидел рядом со своей коллегой.

Весь вечер Костя уклонялся от совместных фотографий с женой, — написала блогер.

По её мнению, браку знаменитостей мешает скандальная репутация Собчак — это мешает Богомолову стать академическим режиссёром.

Миро добавила, что выходка телеведущей по отношению к Ольге Бузовой может указывать на то, что она «предчувствует, что её тоже скоро бросят», и поэтому «и злится, и сделать ничего не может».

Ранее NEWS.ru писал, что Собчак довела Бузову до истерики вопросами о бывшем возлюбленном Даве. Обе девушки стали ведущими премии «Жара», при этом телеведущая не упускала возможности на протяжении всей церемонии подкалывать коллегу. Внешне всё выглядело органично и смешно, но за кулисами у певицы случилась настоящая истерика из-за вопросов журналистки.