https://static.news.ru/photo/24d7315c-7204-11ea-a78d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер уехал на дачу, чтобы пережить пандемию коронавируса. На самоизоляции телеведущий находится уже 10 дней и внимательно следит за тем, что пишут.

Познер добавил, что прекрасно понимает всю серьёзность сложившейся ситуации и то, что он относится к группе риска.

Я не хочу рисковать без необходимости. Дома мне хорошо. Авгиевы конюшни сейчас хоть разобрал. Общаюсь с женой больше, чем обычно, — рассказал по телефону в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ 85-летний ведущий.

Познер смотрит сериалы, много читает, у него есть запас продуктов и знакомые, которые в любой момент могут помочь с этим.

Не верю, что наступит момент, что не сможем ничего покупать. Но, как говорится, бережёного бог бережёт, — поделился своими мыслями ведущий.

Родные Познера живут в Берлине, по его словам, они напуганы, так как в Германии много заболевших и умерших. Встречаются, конечно и «идиоты», которые устраивают пати якобы как вызов инфекции. Их разгоняют, но всё равно в России пока не такая ситуация.

Вирус — не контролируемая нами штука. Это опасная вещь, — сказал телеведущий.

У Познера 1 апреля день рождения. Отмечать он его будет также в полной изоляции, с женой. Празднества не будет, а вот бутылку хорошего вина телеведущий открыть будет не прочь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Познер записал видеообращение, в котором призвал россиян серьёзно отнестись к ситуации с коронавирусом и воздержаться от прогулок в течение выходной недели. По словам Познера, во время пребывания дома можно сделать много полезного, на что ранее не хватало времени.