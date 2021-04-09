Повзрослевшая дочь Началовой довела до слёз участников «Модного приговора»

https://static.news.ru/photo/95cbdafc-991d-11eb-bc60-96000091f725_660.jpg Юлия Началова Фото: julianachalova/instagram.com

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина заставила плакать участников передачи «Модный приговор» на Первом канале. Она исполнила в эфире песню матери «Герой не моего романа».

Выпуск был посвящён 30-летию другого популярного телевизионного проекта — молодёжного музыкального конкурса «Утренняя звезда». По этому случаю на место приглашённого судьи сел стоявший у истоков проекта Юрий Николаев, пришли в студию и повзрослевшие участники шоу.

Вспомнили в «Модном приговоре» и о Юлии Началовой, которая когда-то одержала победу в конкурсе. Дочь певицы вспомнила, что мама при жизни рассказывала ей об участии в телепроекте. Она отметила, что шоу послужило стартом в музыкальной карьере её мамы.

Николаев, в свою очередь, перебросил символический мост из прошлого в настоящее и подарил Вере игрушечного тигрёнка: примерно такой же был талисманом Началовой на «Утренней звезде».

Известной исполнительницы не стало 16 марта 2019 года. Она скончалась в возрасте 38 лет от заражения крови, которое привело к остановке сердца. Незадолго до этого певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.

Ранее, как писал NEWS.ru, в фан-аккаунте Алдониной в Instagram появилась её фотография, на которой она была запечатлена в момент визита на Первый канал на программу «Модный приговор».