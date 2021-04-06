Торт с фаллосом: стало известно о необычных подарках Джигурде на 60-летие

https://static.news.ru/photo/1eacc00e-97a0-11eb-bdd8-96000091f725_660.jpg Фото: lenaleninaofficial/instagram.com

Российский актёр и шоумен Никита Джигурда недавно отметил 60-летие. Артист устроил в честь дня рождения закрытую, но яркую вечеринку с воздушными шарами с черепами, портретами виновника торжества, танцами и алкоголем. Гости в долгу не оказались, подарив Джигурде торт с изображением фаллоса и ведический топор.

Писательница Лена Ленина преподнесла редкий, по её словам, и очень дорогой камень — шестигранник параиба. Она заверила, что минерал дороже знакомым всем бриллиантов. Во время гуляний Джигурде удалось уговорить супругу — фигуристку Марину Анисину — сделать татуировку буквально не отходя от праздничного стола, передаёт «Пятый канал». Женщина долго отказывалась от подобной авантюры. По её словам, она привыкла к необычным поступкам возлюбленного.

Никита — профессиональный артист. И он сам знает, что он делает. И я тут в этом абсолютно не советчик, — отметила Анисина.

Главными гостями стали дети Джигурды и Анисиной — сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада. Они прилетели из Франции в РФ впервые за шесть лет. Джигурда охарактеризовал торжество как оккультную мистерию и церемониальную магию, созданную им самими.

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