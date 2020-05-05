Помощница Эдиты Пьехи рассказала о состоянии артистки

https://static.news.ru/photo/834ca03a-8e6c-11ea-a330-fa163e074e61_660.jpg Эдита Пьеха Фото: Valeriy Matusov/Russian Look/Global Look Press

Помощница Эдиты Пьехи Нина Чувашева рассказала, как чувствует себя народная артистка СССР. По её словам, опасений за здоровье певицы нет и врача ей не вызвали.

Состояние артистки на данный момент улучшилось, чувствует себя она хорошо, сообщает «Петербургский дневник».

Это просто не нужно, зачем дергать врачей? К тому же надо понимать, что Эдита Станиславовна живет не одна, нас четверо. И если бы речь шла о коронавирусе, то мы бы тоже им заразились. Мы все следим за здоровьем, регулярно измеряем температуру, и все в полном порядке, — заверила помощница звезды.

Пьеха не чихает и не кашляет, температуры у неё нет и она не задыхается. Артистка, как и все жители дома, соблюдает самоизоляцию, на улицу не выходит. Продукты им раз в неделю доставляет водитель, которого встречают в маске и перчатках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Эдита Пьеха серьёзно заболела. 82-летняя звезда слегла с высокой температурой в своём загородном доме под Санкт-Петербургом. Там она решила переждать режим самоизоляции, но, по всей видимости, не уберегла своё здоровье.