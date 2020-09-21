Пользователи возмутились ведущими YouTube-шоу за видео с пьяным Шурой

https://static.news.ru/photo/fb26da22-fc6b-11ea-82fc-fa163e074e61_660.jpg Шура Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Александр Медведев, более известный как Шура, появился на YouTube-шоу в нетрезвом виде. Певец только накануне хвастался, что завязал с алкоголем и ведёт совершенно трезвый образ жизни.

Пьяного артиста разглядели в шоу «Бар в большом городе», видео с ним вызвало большое возмущение среди публики. Но при этом пользователи не исключили, что ведущие решили использовать слабость певца ради хайпа. Вполне возможно, Шуру угощали алкоголем ещё до начала передачи специально.

И когда организаторы шоу увидели, что Шура пьян, они не отправили его домой — более того, певец вместе с другими членами жюри активно дегустировал алкоголь.

Пользователи посочувствовали певцу и осудили организаторов шоу. «Держать пьяного человека, издеваться над ним, допускать его к съемкам, мучить его и не отпускать домой... Это кошмарно!»; «Ира, ну зачем так жестоко поступать с Шурой. Еще же смонтировали и выложили»; «Шура не заслужил такого отношения к себе. Тем более он не заслужил этого от Иры. Скакали вокруг него и унижали как шакалы кто как мог», говорится в возмущённых комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эпатажный 45-летний певец Шура опубликовал на своей официальной странице в социальной сети фотографию, которая поразила подписчиков. На ней исполнитель запечатлён после похудения.