Пользователи возмутились ведущими YouTube-шоу за видео с пьяным Шурой

Певец Александр Медведев, более известный как Шура, появился на YouTube-шоу в нетрезвом виде. Певец только накануне хвастался, что завязал с алкоголем и ведёт совершенно трезвый образ жизни.
Пьяного артиста
И когда организаторы шоу увидели, что Шура пьян, они не отправили его домой — более того, певец вместе с другими членами жюри активно дегустировал алкоголь.
Пользователи посочувствовали певцу и осудили организаторов шоу. «Держать пьяного человека, издеваться над ним, допускать его к съемкам, мучить его и не отпускать домой... Это кошмарно!»; «Ира, ну зачем так жестоко поступать с Шурой. Еще же смонтировали и выложили»; «Шура не заслужил такого отношения к себе. Тем более он не заслужил этого от Иры. Скакали вокруг него и унижали как шакалы кто как мог», говорится в возмущённых комментариях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эпатажный 45-летний певец Шура опубликовал на своей официальной странице в социальной сети фотографию, которая поразила подписчиков. На ней исполнитель запечатлён после похудения.
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