Получивший повестку певец Xolidayboy упал в обморок на сцене в Ставрополе ВЧК-ОГПУ: певец и блогер Xolidayboy упал в обморок на концерте в Ставрополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец и блогер Иван Минаев, выступающий под творческим псевдонимом Xolidayboy, упал в обморок во время выступления 6 ноября в Ставрополе, сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, опубликовавший видео инцидента. По данным канала, утром в этот день исполнитель получил повестку в военкомат.

Во время концерта блогера Xolidayboy в Ставрополе он упал в обморок. Утром по прилету в Ставрополь ему вручили повестку в аэропорту, — говорится в сообщении канала.

Издание «Блокнот-Ставрополь» уточняет, что выступление певца проходило в концертном зале Abrikos Arena. Xolidayboy выкладывался по максимуму, пел от души, однако внезапно ему стало плохо. На кадрах видно, что Минаев перестал петь, уронил микрофон и упал. Организаторы вызвали скорую, исполнителя унесли со сцены на руках. При этом отмечается,что в зале было душно — Xolidayboy со сцены даже раздавал воду зрителям. После инцидента перед ними извинились, сообщив, что шоу завершилось.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что певцу и блогеру Xolidayboy вручили повестку в аэропорту Минеральных Вод. Как передает канал, несколько дней назад председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала заявление в полицию на Xolidayboy и призвала организаторов его концертов отменить гастроли. Это произошло из-за опубликованных в Сети видео, где артист называет себя украинцем и рассказывает о переживаниях из-за воссоединения Крыма с Россией.