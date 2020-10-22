Поклонники объявили бойкот Владу Топалову из-за «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/1ca3e930-147a-11eb-ba12-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов и Елена Ильиных Фото: Кадр из видео/1tv.ru

Поклонники Влада Топалова объявили певцу настоящий бойкот из-за его поведения на шоу «Ледниковый период». В частности, люди возмущены тем, что артист ведёт себя неподобающе по отношению к партнёрше Елене Ильиных.

По мнению зрителей, фигуристка тоже ведёт себя не лучшим образом. Так, Ильиных «слишком уж виснет» на Топалове, пишет Nation News.

Поклонники Топалова призвали певца «целовать жену» и поменьше выказывать внимания партнёрше по шоу. Известно, что артист уже несколько лет женат на телеведущей Регине Тодоренко, они вместе воспитывают сына.

Ранее NEWS.ru писал, что Тодоренко поведала о том, что её муж и его партнёрша по проекту «Ледниковый период» целовались в первом номере шоу.

По словам Регины, она спокойно относится к таким ситуациям и даже сказала мужу, что с поцелуем номер должен классно получиться.