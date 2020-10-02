Поклонники Бабкиной отметили её возвращение к прежним формам

На юбилейном концерте Надежды Бабкиной, который из-за пандемии был перенесён с марта на сентябрь, поклонники заметили, что их любимая певица набрала немало килограммов. После перенесённого коронавируса, заставившего её сильно похудеть, она, по их мнению, вновь «вошла в форму».
«Надежда Георгиевна, вы очень красивая», «Красотка наша любимая», «Роскошная», «Надежда, вы шикарная женщина», — написали они в комментариях к последним её постам на странице в Instagram.
Концерт «Модная, народная», посвящённый 70-летию народной артистки, прошёл при полном аншлаге на сцене её театра «Русская песня» 30 сентября.
Как писал NEWS.ru, Бабкина поздравила с 75-летием поэтессу Ларису Рубальскую и назвала песню, которая кардинально изменила её судьбу. По словам Бабкиной, в середине 90-х годов она не пользовалась большой популярностью. Однако в какой-то момент ей позвонила композитор Лора Квинт. Она заявила, что вместе с Рубальской для исполнительницы была создана песня «Ну и что, что обжигалась». Позже Бабкина успешно исполнила композицию на «Песне года — 1995». После премьеры песни, по признанию певицы, её жизнь «перевернулась в обратную сторону».