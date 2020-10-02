Поклонники Бабкиной отметили её возвращение к прежним формам

Фото: ngbabkina/instagram.com

Российский музыкант Юрий Лоза на своей официальной странице в социальной сети написал пост, в котором раскритиковал современных российских актрис, которые играют в исторических фильмах с накаченными губами.

По его словам, спрятаться от этой детали невозможно, ведь телевизоры сейчас показывают изображение в очень высоком качестве. Лоза сказал, что накаченные губы актрис добавляют картинам «вопиющей исторической недостоверности». Музыкант утверждает,...