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Поклонники Бабкиной отметили её возвращение к прежним формам

16:48, 02 октября 2020
Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

На юбилейном концерте Надежды Бабкиной, который из-за пандемии был перенесён с марта на сентябрь, поклонники заметили, что их любимая певица набрала немало килограммов. После перенесённого коронавируса, заставившего её сильно похудеть, она, по их мнению, вновь «вошла в форму».

«Надежда Георгиевна, вы очень красивая», «Красотка наша любимая», «Роскошная», «Надежда, вы шикарная женщина», — написали они в комментариях к последним её постам на странице в Instagram.

Концерт «Модная, народная», посвящённый 70-летию народной артистки, прошёл при полном аншлаге на сцене её театра «Русская песня» 30 сентября.

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Как писал NEWS.ru, Бабкина поздравила с 75-летием поэтессу Ларису Рубальскую и назвала песню, которая кардинально изменила её судьбу. По словам Бабкиной, в середине 90-х годов она не пользовалась большой популярностью. Однако в какой-то момент ей позвонила композитор Лора Квинт. Она заявила, что вместе с Рубальской для исполнительницы была создана песня «Ну и что, что обжигалась». Позже Бабкина успешно исполнила композицию на «Песне года — 1995». После премьеры песни, по признанию певицы, её жизнь «перевернулась в обратную сторону».

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