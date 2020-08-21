Поклонница «Судьбы человека» рассказала о болезненной глухоте Корчевникова

https://static.news.ru/photo/cb901b18-e45e-11ea-ae00-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Поклонница программы «Судьба человека», выходящей в эфире по телеканалу «Россия 1», по имени Елена рассказала журналистам, как частичная глухота влияет на работу ведущего передачи Бориса Корчевникова. По её словам, мужчина практически ничего не слышит.

Как рассказала Елена, Корчевникову приходится прикладывать титанические усилия, чтобы продолжать работать. Участников шоу на съёмках перед эфиром даже просят не обижаться на ведущего из-за его глухоты.

Относительно трудностей во время работы поклонница «Судьбы человека» сообщила следующее. Она уверяет, что перед Корчевниковым в студии на столе стоит планшет, на экране которого ведущий может видеть «бегущий» текст с вопросами гостю. Редакторы передачи сразу пишут ему в те моменты, когда нужно спросить о чём-то дополнительно. Сам Корчевников, сказала Елена, старается изо всех сил. Он даже научился читать по губам, хотя раньше этого не делал.

Очень больно смотреть со стороны на состояние Бориса, которого мы все очень любим. За что ему это? Зачем такие мучения?! — цитирует поклонницу «Собеседник».

Борис Корчевников несколько лет назад перенёс тяжёлую операцию. Врачи удалили у ведущего доброкачественную опухоль мозга. В результате хирургического вмешательства у Корчевникова оказался повреждён слуховой нерв.

Как ранее писал NEWS.ru, Корчевников вызвал горячие споры в Сети из-за фото, где он позирует на фоне роддома. 37-летний журналист не раз признавался, что мечтает о ребёнке и большой семье. Как предположили подписчики, вполне вероятно, что ведущего можно поздравить с пополнением.