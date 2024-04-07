Похудевшая Варнава перевоплотилась в Марлен Дитрих Екатерина Варнава исполнила драматическую роль в постановке о Марлен Дитрих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Варнава

Бывшая участница шоу Comedy Woman приняла участие в постановке «Я — Марлен» Саввы Савельева, пишет Woman.ru. Первые показы прошли в Европе. За последние месяцы в ходе подготовки к роли артистка сбросила 25 килограммов.

Марлен всегда добивалась своего — уникальная женщина. Пока я готовилась к роли, я пересматривала ее фильмы, интервью, живые выступления на сцене — от них совершенно невозможно оторваться. С какой точностью и артистизмом подавалась каждая фраза, каждый жест... Дива! Это все, что она позволяла людям знать о себе. Другой, поверженной, ее никто не видел. Я сделаю все возможное, чтобы это передать, — рассказала Варнава.

Как отметил Савельев, пьеса была вдохновлена историей знаменитой фотографии, на которой Дитрих стоит на коленях перед Константином Паустовским. Рассказ советского писателя «Телеграмма» глубоко тронул американскую актрису, и когда она приехала в Москву, захотела встретиться с ним. После одного из концертов писатель подошел к ней, и актриса, не зная, как выразить свои чувства, опустилась перед ним на колени.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российскому режиссеру Александру Молочникову, который является бывшим мужем Варнавы, грозит два года тюрьмы. По информации канала, постановщик сериала «Монастырь» задолжал банку почти полмиллиона рублей. Позже канал уточнил, что речь идет о тезке, а затем вовсе удалил новость.