https://static.news.ru/photo/fe5cb796-5600-11ea-9169-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр и художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов разместил на своей странице в социальной сети Instagram пост с изображением своего рабочего стола. На нём стоит семейное фото, где запечатлены его дочь Аня, супруга Ксения Собчак и сам режиссёр.

Пока любовь моя в Миланах, пока любимая дочь учится, мы работаем на благо русской культуры, — поделился художественный руководитель театра на Малой Бронной в сообщении.

Однако подписчики Константина Богомолова не оценили сентиментальность режиссёра и раскритиковали фотографию.

Пользователи стали рассуждать об отношениях Ксении Собчак с дочерью режиссёра и назвали «такие фотографии» «пошлостью», так как там изображена не мать Ани. Лишь одна подписчица заступилась за публикацию.

Некоторые пишут, что у ребёнка своя мама. Мол, зачем фото с Ксенией.

Я думаю, Ксения и пытаться не станет заменить дочке Константина мать. Но по всему видно, что у них сложились дружеские отношения, и это хорошо для девочки. Никак от присутствия Ксении она не пострадает. И мать родную не забудет, — убеждала негативно настроенных пользователей подписчица.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Любовь Успенская после визита на программу Ксении Собчак сделала вывод, почему телеведущая выбрала в качестве свадебного автомобиля катафалк. Певица сообщила, что «даже союз с Богомоловым не способен оживить её душу».