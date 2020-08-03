Подольская и Пресняков ждут второго ребёнка

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Певица Наталья Подольская находится на последних сроках беременности. Для певицы это вторая беременность.

По словам друзей артистки, музыкант Владимир Пресняков находится на седьмом небе от счастья. Сейчас звёздная пара занимается подготовкой к родам.

Наташа безумно счастлива, как и Володя. Ведь они так хотели еще детей! — цитирует Starhit слова знакомого артистов.

Сам Пресняков в конце прошлого года недвусмысленно дал понять, что будет рад пополнению в семье, опубликовав фото, где целует живот беременной жены. Наталья поспешила объяснить подписчикам, что снимок сделан пять лет назад, но подписчики решили, что музыкант радуется второму будущему наследнику.

Подольская как-то высказывалась в программе на НТВ, что хочет девочку по имени Уя. Сейчас пара воспитывает сына Артемия. Вместе они уже более 10 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи социальной сети Instagram прокомментировали новый образ 38-летней Натальи Подольской на фотосессии со съёмок. Мнения поклонников бывшей участницы проекта «Фабрика звёзд» разделились.