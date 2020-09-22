Плющенко заступился перед Аршавиным за Гном Гномыча

https://static.news.ru/photo/59cfed82-fceb-11ea-9b1c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заочно ответил бывшему капитану сборной России Андрею Аршавину на слова сожаления о своём сыне Саше, которого в кругу семьи называют Гном Гномычем. Он предположил, что футболист, рассуждая о ребёнке, возможно, плохо выспался.

Плющенко отметил, что из-за гнёта популярности семилетний мальчик нередко попадает под шквал критики и становится объектом неосторожных высказываний взрослых.

Я не люблю, когда обижают мою семью. Это несправедливо и неправильно, — заявил фигурист в интервью телеканалу «Россия 24».

В мае этого года Аршавин в телеэфире посочувствовал ребёнку, который вынужден принимать участие в челленджах своих родителей для соцсетей и выглядит при этом несчастным. В ответ в Instagram мальчика появилось видео, снятое при поддержке мамы — продюсера Яны Рудковской. Ребёнок завил, что его никто не заставляет принимать участие «из-под палки», а не улыбается он, потому что «не дурачок».

Ранее NEWS.ru писал, что Плющенко не делает сыну никаких поблажек на льду и заставляет превозмогать боль. Видео «мужского разговора» на тренировке с мальчиком обнародовал в Instagram сам Плющенко. Саша пожаловался отцу, что ему во время прыжка стало больно, на что фигурист посоветовал терпеть.