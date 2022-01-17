Певица Монеточка решила продать свою новую квартиру из-за СМИ

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) рассказала, что ей придётся продать свою новую квартиру из-за того, что СМИ рассекретили её адрес. Как написала девушка в сторис Instagram, она многократно демонстрировала кадры своего жилья, но при этом не намеревалась раскрывать его месторасположение. По её словам, к ней уже начали приходить незваные гости.

Испытываю максимальный дискомфорт... Спасибо придурошным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать её, — написала исполнительница.

Монеточка отметила, что именно из-за подобных публикаций звёзды становятся закрытыми для публики, прячут свои деньги, дома и семью.

Накануне СМИ сообщили, что артистка купила себе в Басманном районе Москвы 60-метровую квартиру за 20 млн рублей в доме 1914 года постройки.

В ноябре прошлого года актриса Анастасия Макеева похвалилась, что стала обладательницей элитных двухэтажных апартаментов в Турции, куда перебралась с мужем Романом Мальковым и пасынком. Супруги обосновались в Аланье. Как выяснилось, артистка и её муж купили квартиру ещё в сентябре 2020 года, но только сейчас певица решила афишировать эту новость. По её словам, она долго выбирала место жительства — на Кипре, в Испании, Италии, Греции, Болгарии и даже в Индии. Но в итоге остановилась на Турции.