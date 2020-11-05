Певица МакSим рассказала, почему исчезла со сцены

https://static.news.ru/photo/42292020-1f3e-11eb-9843-fa163e074e61_660.jpg МакSим Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

МакSим впервые за долгое время появилась на публике и развеяла слухи, которые появились после её «исчезновения» со сцены.

Некоторые начали подозревать певицу в злоупотреблении алкоголем, так как на некоторых концертах она якобы странно себя вела и «плохо» выглядела. При этом они считают, что из-за этого пиарщики были вынуждены придумать историю про тяжёлую болезнь после ДТП.

По словам артистки, авария действительно сильно отразилась на её здоровье. Ей пришлось пройти долгое лечение, так как «были серьёзные повреждения внутренних органов».

Я сильно поправилась — на 15 килограммов, — рассказал она.

Максим пояснила, что внешность не позволяла часто появляться на публике, а проблемы со здоровьем вынудили отказаться от концертов. У неё появились осложнения с сосудами головного мозга, вызывающие сильные головные боли. Поэтому ей пришлось на время покинуть сцену.

Она выразила благодарность всем, кто поддерживал её. Особенно певица отметила спортсменов, которые на матчах поют одну из её песен.

Они прямо рьяно взялись за спасение моей репутации, — отметила на в эфире программы «Судьба человека».

Ранее NEWS.ru писал, что МакSим сильно похудела и решила начать жить с чистого листа, удалив все старые фотографии из социальной сети Instagram.