Певица Глюкоза назвала «Артиста года» Певица Глюкоза назвала артистом года певца Джони

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Певица Глюкоза за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» назвала исполнителя, заслуживающего звания «Артист года». По ее мнению, им должен стать певец Джони.

Мне очень нравится, как он поет, мне очень нравится, как он выступает. Я так жалею, что не попала на его концерт. Я видела видео и поняла, что там было так круто, что теперь у меня мечта — сходить к Джони на концерт, — призналась певица.

Она также рассказала о планах на новогодние праздники. По словам артистки, в настоящее время у нее есть два варианта — улететь с семьей на Мальдивы или остаться в Москве и немного поработать. Сейчас, по ее словам, «идут переговоры». При этом Глюкоза призналась, что ненавидит встречать Новый год в жарких странах, так как является консерватором и предпочитает снег и оливье.

Тем не менее, главным стимулом для работы в праздник она назвала деньги. При этом ценник должен «побольше, чем обычно».

Минимум в два раза, — подчеркнула певица.

Ранее певец Джони заявил, что в новогоднем подарке следует ценить не его стоимость, а вложенное внимание и чувства человека, который вам его подарил. Артист отметил, что дорогой смартфон от Apple может вызвать не такие приятные эмоции, как обычная шоколадка, подаренная от всего сердца. Певец отметил, что также важно правильно преподнести подарок.