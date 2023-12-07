Певец Джони рассказал об особом новогоднем поздравлении Певец Джони заявил, что особым новогодний подарок делает внимание

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Певец Джони

Певец Джони заявил, что в новогоднем подарке следует ценить не его стоимость, а вложенное внимание и чувства человека, который вам его подарил. В беседе с журналистами на съемке концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» артист отметил, что дорогой смартфон от Apple может вызвать не такие приятные эмоции, как обычная шоколадка, подаренная от всего сердца.

Если, например, взять обычную шоколадку. Подарить ее и сказать: «Знаешь, когда мне было грустно в детстве и я очень сильно переживал, бабушка всегда дарила эту шоколадку, чтобы она мне придавала сил, уверенности и везения. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, держи эту шоколадку. Я тебя люблю». Такое поздравление дороже любых айфонов. Поэтому и говорят, что главное — внимание, — объяснил исполнитель.

Певец отметил, что также важно правильно преподнести подарок. Музыкант сообщил, что ему будет неприятно получить даже очень дорогой презент, если его вручат со словами «возьми, это тебе» и «швырнут в лицо».

Ранее солистка группы «А-Студио» Кети Топурия рассказала, что отказалась от выступлений в новогоднюю ночь ради того, чтобы проводить праздник вместе со своими детьми. По словам певицы, для нее самой Новый год не имеет такого большого значения. Артистка рассказала, как однажды ее дочь Оливия расстроилась в канун праздника. Тогда девочка наряжала елку и узнала, что мама собирается на выступление.