«Я ненавидела Новый год»: Кети Топурия об отказе от работы ночью 1 января Певица Кети Топурия рассказала об отказе от выступлений в Новый год из-за детей

Фото: NEWS.ru

Кети Топурия (справа)

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия рассказала на съемках концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», что отказалась от выступлений в новогоднюю ночь ради того, чтобы проводить праздник вместе со своими детьми. По словам певицы, для нее самой Новый год не имеет такого значения, передает корреспондент NEWS.ru.

Не работаем на Новый год. Я этого добивалась миллион лет. Новогодний праздник, мне кажется, он семейный. Я ненавидела Новый год, честно. Я поняла, что у меня теперь дети, и они обожают, ждут Новый год, а мама должна уехать куда-то на концерт — не прикольно было. Я поняла, что для детей это какое-то чудо, праздник и надо это все поддерживать, — сказала Топурия.

Певица рассказала, как однажды ее дочь Оливия расстроилась в канун праздника. Тогда девочка наряжала елку и узнала, что мама собирается на выступление.

Я говорю: «Ну все, я поеду сейчас». Она такая: «В смысле поедешь?» И я поняла, что она настолько расстроилась, что я больше не поеду, — сообщила солистка «А-Студио».

При этом Кети Топурия призналась, что выступила бы вместе с «А-Студио» в новогоднюю ночь, если бы им предложили гонорар в $1–2 млн. Музыканты рассказали, что таких расценок не бывает.

Ранее певец Филипп Киркоров признался, что планирует встречать Новый год дома с семьей, так как считает, что это домашний праздник. По его словам, всех денег мира не заработаешь.