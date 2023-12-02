«Всех денег не заработаешь»: Киркоров раскрыл планы на Новый год Киркоров признался, что планирует отмечать Новый год дома

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров признался в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, что Новый год планирует отмечать дома. На фестивале «Песня года — 2023» он заявил, что уже который год не работает именно на этот праздник. По словам артиста, его надо проводить с семьей, мандаринами, любимыми фильмами и мультфильмами, а «всех денег мира все равно не заработаешь».

Дома, с семьей. Новый год — дома. Это домашний праздник. Всех денег мира не заработаешь. Я уже который год отмечаю этот праздник дома и считаю, что дети должны быть рядом с отцом, понимать, что Новый год — это мандарины, оливье, любимые фильмы, мультфильмы, — рассказал Киркоров.

Исполнитель добавил, что неотъемлемой частью праздника он также считает «огоньки». Дети, пошутил он, будут видеть своего папу не только дома, но и по всем каналам.

На фестивале певец также признался, что с нетерпением ждет премьеры блокбастера «Черная пантера». Артист уверен, что кинокартина «взорвет Москву». По его словам, россияне увидят фильм уже на День Святого Валентина. Киркоров добавил, что он потрясет весь творческий потенциал и всю светскую часть столицы.