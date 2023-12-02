«Взорвет Москву»: Киркоров рассказал, чего с нетерпением ждет Киркоров признался, что с нетерпением ждет блокбастера «Черная пантера»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Король российской эстрады Филипп Киркоров на ежегодном фестивале «Песня года» признался NEWS.ru, что с нетерпением ждет премьеры блокбастера «Черная пантера». Артист считает, что кинокартина в хорошем смысле «взорвет».

В ожидании, в нетерпении, нашего с вами блокбастера под названием «Черная пантера», который должен на День святого Валентина взорвать в хорошем смысле этого слова, потрясти весь творческий потенциал и всю светскую Москву, — сказал Киркоров.

На фестивале исполнитель появился в элегантном черно-белом костюме. В качестве аксессуаров Киркоров выбрал строгие очки в черной оправе и броши с драгоценными камнями.

Также Киркоров, отвечая на вопросы журналистов перед началом «Песни года», подвел итоги уходящего года и отметил, что ни о чем не жалеет. По словам певца, ему удалось вдоволь попутешествовать и насладиться этим отдыхом.

Ранее певец Сергей Лазарев в преддверии начала фестиваля рассказал, кого из отечественных звезд считает главными артистами России 2023 года. По его словам, в этот список можно внести певиц Ольгу Бузову, Люсю Чеботину и Ларису Долину, а также начинающего исполнителя Ваню Дмитриенко. Композиции этих артистов часто занимали высокие строчки в музыкальных чартах.