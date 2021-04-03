Певец Александр Серов объяснил, почему ещё не брал на руки внучку

https://static.news.ru/photo/7d0b27b8-94a7-11eb-97e0-96000091f725_660.jpg Александр Серов Фото: alexander_serov_official/instagam.com

67-летний певец Александр Серов уже пять месяцев является дедушкой. Об этом на программе «Привет, Андрей!» рассказала дочь исполнителя Мишель. Она призналась, что музыкант ещё ни разу не брал ребёнка на руки.

Нельзя трогать до полугода. Ну не только суеверия и приметы, сейчас ещё у нас карантин. Я просто страхуюсь. Плюс я суеверный, — объяснил Серов.

По его словам, он только смотрит на малышку с упоением, но на руки не берёт.

Серов признался, что его бывшая супруга Елена Стебнёва редко видит внучку, которую назвали Мией. Даже рождения девочки не сделало отношения певца с экс-супругой тёплыми.

Точка поставлена крепкая, — заявил артист.

Ранее Серов в студии программы «Судьба человека» рассказал, почему развёлся с гимнасткой Еленой Стебнёвой, с которой прожил 19 лет. Певец сумел жениться только в 38 лет. До этого он жил в коммуналке и не хотел связывать себя узами брака. Стебнёву он встретил, когда купил четырёхкомнатную квартиру возле здания МИД в Москве. В 1993 году спортсменка родила ему девочку, а в 2010 году их союз распался. Серов пояснил, что «любовь уходит на острова разлуки и там поселяется», то же самое и произошло у него в семье.

Как писал NEWS.ru, Александр Серов раскритиковал свою дочь за пение. Артисту не понравилось и он решил, что совместного дуэта с Мишель не будет. Певец был недоволен, что девушка мало времени уделяет пению и пренебрегает уроками.