Петросян позвал жену на кастинг нового юмористического шоу

Петросян сообщил, что уже отобрал несколько интересных артистов, но многие номера он «отправил в шлак». Что делает Брухунова, непонятно. Но она сидит за столом жюри на другом конце и с интересом следит за происходящим.
Брухунова появилась на кастинге в лонгсливе лимонного оттенка. Петросян предпочёл классику: серый пиджак и клетчатую рубашку без галстука.
Ранее NEWS.ru сообщал, что молодая супруга Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что пришла работать в театр к своему будущему мужу Евгению Петросяну ещё будучи несовершеннолетней. По словам женщины, она начала свою карьеру в театральной сфере в 17 лет, когда устроилась в театр уборщицей.