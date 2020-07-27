Шоу-бизнес

Петросян позвал жену на кастинг нового юмористического шоу

07:20, 28 июля 2020
Евгений Петросян Евгений Петросян Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Евгений Петросян пригласил жену Татьяну Брухунову вместе поработать над новым проектом «Петросян-шоу». Пару запечатлели за одним столом во время отборочного тура на проект.

СМИ сделали вывод, что Брухунова помогает Петросяну в работе. Съёмки передачи пройдут 1 и 2 августа, сейчас же идёт отбор номеров, сообщает Teleprogramma.pro.

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Петросян сообщил, что уже отобрал несколько интересных артистов, но многие номера он «отправил в шлак». Что делает Брухунова, непонятно. Но она сидит за столом жюри на другом конце и с интересом следит за происходящим.

Брухунова появилась на кастинге в лонгсливе лимонного оттенка. Петросян предпочёл классику: серый пиджак и клетчатую рубашку без галстука.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодая супруга Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что пришла работать в театр к своему будущему мужу Евгению Петросяну ещё будучи несовершеннолетней. По словам женщины, она начала свою карьеру в театральной сфере в 17 лет, когда устроилась в театр уборщицей.

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