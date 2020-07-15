Жена Петросяна призналась, что была поломойкой в театре будущего мужа

https://static.news.ru/photo/17b79f1a-c6ab-11ea-803d-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Молодая супруга Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что пришла работать в театр к своему будущему мужу Евгению Петросяну ещё будучи несовершеннолетней.

По словам женщины, она начала свою карьеру в театральной сфере в 17 лет, когда устроилась в театр уборщицей. Как вспоминает Брухунова, она делала всё, на что у остальных членов коллектива не хватало времени.

Была и курьером, и полы мыла в офисе, помогала администраторам во время концертов, — рассказала жена юмористав в stories Instagram.

Она также добавила, что сегодня очень рада всему, что прошла, это стало «крутой школой жизни».

В начале декабря 2019 года Евгений Петросян женился в пятый раз. Его невестой стала 30-летняя Татьяна Брухунова, работавшая его помощницей. О регистрации их брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Невеста устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

В начале марта Брухунова и Петросян отдыхали в Арабских Эмиратах. В СМИ появилась информация, что там у них родился ребёнок от суррогатной матери. При этом сам шоумен не подтвердил, но и не опроверг новость о появлении наследника, заявив журналистам, что это не их дело, писал NEWS.ru.