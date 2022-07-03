«Первое место среди фриков»: Худяков оценил выход Прусикина в платье Депутат Худяков назвал солиста Little Big «бородатой женщиной» после дефиле в платье

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Участник группы Little Big Илья Прусикин

Депутат Госдумы Роман Худяков прокомментировал скандальную фотосессию солиста Little Big Ильи Прусикина. В кадре музыкант предстаёт в синем платье, с усами и татуировками, рядом — его возлюбленная Софья Таюрская, пишет StarHit.

Таким образом исполнитель поддержал ЛГБТ-движение после своего переезда в США. По мнению Худякова, разбираться в этом вопросе должны психологи или психиатры, так как тут явно требуется оценка психического здоровья.

Кто в здравом уме будет наряжаться в платье и изображать парочку нейтрально гендерных? Или как там у них называется? Теперь можно вскрыться на Западе — в России такое поведение не поймут, — считает Худяков.

Но для этого, отмечает парламентарий, сначала нужно было предать родину.

Теперь он не мачо, а бородатая женщина. Запад принимает послушного сына (или дочь) в свои объятия. Но сначала нужно было предать родину и граждан нашей страны и громко сообщить, что уезжает, — заметил Худяков.

Little Big отметились недавно тем, что выпустили антироссийский клип, после чего спешно уехали за границу. Артисты забыли, считает политик, что совсем недавно имели стабильный заработок на родине, вели роскошный образ жизни, сорили деньгами, покупая недвижимость и автомобили.

Их собирались отправить на Евровидение от нашей страны, и там они точно заняли бы первое место среди фриков и бородатых женщин. Сложно оценить талант Прусикина и этого гнилого коллектива, — сыронизировал Худяков.

Однако, отметил депутат, вряд ли они будут востребованы в США — участь предателей, как правило, незавидна.

Сейчас «Маленький большой» хайпанут на волне русофобской пропаганды, как и Максим Галкин в Израиле, а потом о них забудут — участь предателей незавидна. Главное, нам с вами не забывать, кто и как предавал Родину, — резюмировал политик.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новый антивоенный клип группы Little Big. Пригожин назвал музыкантов малообразованными, а также призвал лишить участников группы российского гражданства.