«Стоило бы лишить их всех гражданства»: Пригожин о новом клипе Little Big

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Илья Прусикин и Софья Таюрская

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru прокомментировал новый антивоенный клип группы Little Big. Пригожин назвал музыкантов малообразованными, а также призвал лишить участников группы российского гражданства.

Здесь налицо проблема вакуума информации. Нельзя ограничиваться Соловьевым и Скабеевой, с этими людьми как лидерами мнений мы далеко не уедем. Что касается группы Little Big, то тут все просто: люди малообразованные, переехали в США, «самое миролюбивое государство в мире», и пытаются рассказывать про пацифизм через свои ролики, в то время как, не побоюсь этого слова, Запад занимается геноцидом нашего народа. Стоило бы лишить их всех гражданства и забыть как страшный сон, — заявил Пригожин.

Группа Little Big 24 июня выпустила трек Generation Cancellation и видеоклип на него. В подписи к видеоролику на YouTube содержится призыв остановить военные действия на Украине. Отмечается, что музыканты находятся в США.

На видео чередуются кадры с изображением мужчин в костюмах за шахматной доской, на которой в роли фигур выcтупают военные. Есть там и люди, чьи головы подключены через трубы к телевизору, люди с закрытыми на мoлнию ртами. В конце ролика один из пожилых игроков в шахматы нажимает на кнопку в ядерном чемoданчике.